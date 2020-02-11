Bursa Valiliğinden hava kalitesi açıklaması - Son Dakika

Bursa Valiliği'nden, hava kalitesi indeks değerlerinin tehlikeli seviyeye yükseldiği haberleriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Basında yer alan Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Bursa istasyonu hava kalitesi indeks değerlerinin tehlikeli seviyeye yükseldiği haberleri üzerine inceleme gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bursa istasyonunda www.havaizleme.gov.tr web adresindeki indeks değerinin partikül madde cinsinden son on günlük süreçte 4 gün 'iyi', 4 gün 'orta' ve 2 gün de 'hassas' seviyelerinde yer aldığı tespit edilmiştir."