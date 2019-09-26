Son Dakika Haberleri: Bursa Valiliğinden ilk deprem açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Bursa Valiliğinden ilk deprem açıklaması

57 dakika önce

Bursa Valiliği, Marmara Denizi derinlerinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yazılı açıklama yaparak okulların tatil edildiğini duyurdu.

Bursa Valiliğinden ilk deprem açıklaması, System.String[]

Bursa Valiliği, Marmara Denizi derinlerinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yazılı açıklama yaparak okulların tatil edildiğini duyurdu.


Bursa Valiliği, Marmara Denizi derinlerinde saat 14.00'te meydana gelen ve İstanbul, Bursa, Kocaeli'de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada okulların tatil edildiğini de belirten Bursa Valiliği, can ve mal kaybı yaşanmadığını belirtti. Açıklamada, "Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında valiliğimizce AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi hemen faaliyete geçmiştir. Deprem sonrası ilimizdeki 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Tedbir olarak deprem sonrası ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi. - BURSA

Bursa Valiliği, Marmara Denizi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte İstanbul'da büyük paniğe neden olan depremin hissedildiği iller
Son dakika: İstanbul'daki depremle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama: 8 vatandaşımız yaralandı "Gözlerim doğa olaylarından etkileniyor" diyen şarkıcı Ebru Polat Twitter'da trend oldu Kandilli'den açıklama: Son 20 yıldır buna benzer deprem aktivitesi yaşanmamıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 17:21:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Valiliğinden ilk deprem açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]