Son Dakika Haberleri: Bursa Valiliğinden kavgayı ayırırken vurulan polisle ilgili açıklama
Son Dakika Güncel Bursa Valiliğinden kavgayı ayırırken vurulan polisle ilgili açıklama - Son Dakika

Bursa Valiliğinden kavgayı ayırırken vurulan polisle ilgili açıklama

6 saat önce

Bursa Valiliği, kavga eden gruba müdahaleye giden ve olay yerinde başından vurulan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğunu ve tedavisinin devam ettiğini, olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bursa Valiliğinden kavgayı ayırırken vurulan polisle ilgili açıklama, System.String[]

Bursa Valiliği, kavga eden gruba müdahaleye giden ve olay yerinde başından vurulan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğunu ve tedavisinin devam ettiğini, olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 19.00 sıralarında Yıldırım ilçesi, Yavuzselim Mahallesi, Barış Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde kavga anonsu edilmesi üzerine Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerin olay yerine intikal ettiği belirtildi. Olay yerinde M.D isimli şahısla Polis Memuru A.Ö'nün iş yeri dışında konu ile ilgili birebir detaylı mülakat yaptığı esnada şüpheli M.D'nin, Polis Memuru A.Ö'nün belinden silahını alarak ateş etmesi sonucu polis memurunun kafasından yaralandığı kaydedildi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesi bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtilen açıklamada olayın şüphelisi M.D'nin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
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