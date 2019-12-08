Son Dakika Haberleri: Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama
Son Dakika 3. Sayfa Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama - Son Dakika

Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama

6 saat önce

Bursa Valiliği 7 gündür kayıp iki dağcının aranması ile ilgili yeni açıklama yayımladı.

Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama, System.String[]

Bursa Valiliği 7 gündür kayıp iki dağcının aranması ile ilgili yeni açıklama yayımladı.


Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "01.12.2019 tarihinde Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki dağcı için başlatılan arama çalışmaları ile ilgili olarak, 07.12.2019 tarihinde icra edilen arama faaliyetleri esnasında, Kürekli Deresi civarında karla kısmen kaplanmış vaziyette, bir adet kırmızı mont ve montun ceplerinde ise bir adet yeşil renkli bere, mavi renkli anahtarlık ve iki adet anahtar tespit edilmiştir. Şahısların İstanbul ilinden başlayarak, Bursa ili Uludağ Milli Parkı Bölgesi'nde kaybolmaları sürecine kadar tespit edilen çok sayıda güvenlik kameraları görüntülerinin detaylı olarak incelenmesi neticesinde bulunan eşyaların, kayıp olan dağcılardan Efe Sarp'a ait olduğu tespit edilmiştir." denildi.


Açıklamada, "08.12.2019 tarihinde, kayıp olan iki dağcıyı arama faaliyetleri, montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle insansız hava aracı (drone) ile bu alan esas alınarak yaklaşık 1 kilometre çaplı bir alanda sürdürülmektedir. Arama çalışmalarına 1 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU), 2 helikopter, 4 Asayiş Timi, 75 JÖH Timi, 16 JAK personeli, 30 AFAD personeli ve 88 Sivil Arama ve Kurtarma ekibi olmak üzere toplam 216 kurtarma personeli katılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. - BURSA

Bursa Valiliği, Uludağ, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:24 Kaynak: İHA
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Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Efe Sarp'a ait mont ve berenin bulunduğu bölge aranıyor
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