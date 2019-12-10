Son Dakika Haberleri: Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili 'baton' açıklaması
Son Dakika Güncel Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili 'baton' açıklaması - Son Dakika

Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili 'baton' açıklaması

6 saat önce

BURSA (İHA) – Bursa Valiliğinden 2 dağcının bulunan kar bastonu (baton) ile ilgili yapılan açıklamada, "Daha önce bulunmuş olan monta, kuş uçuşu yaklaşık 70 metre uzaklıkta dere içerisinde saplanmış ve donmuş vaziyette 1 adet tırmanış batonu bulunmuştur" denildi.

Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili 'baton' açıklaması, System.String[]

BURSA (İHA) – Bursa Valiliğinden 2 dağcının bulunan kar bastonu (baton) ile ilgili yapılan açıklamada, "Daha önce bulunmuş olan monta, kuş uçuşu yaklaşık 70 metre uzaklıkta dere içerisinde saplanmış ve donmuş vaziyette 1 adet tırmanış batonu bulunmuştur" denildi.


Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "1 Aralık 2019 tarihinde Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki dağcı için başlatılan arama çalışmaları ile ilgili olarak 10 Aralık 2019 tarihinde kayıp olan iki dağcıyı arama faaliyetleri, kayıp dağcılardan Efe SARP'a ait montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle insansız hava araçları (Drone) ile bu alan esas alınarak sürdürülmektedir. Daha önce bulunmuş olan monta, kuş uçuşu yaklaşık 70 metre uzaklıkta dere içerisinde saplanmış ve donmuş vaziyette 1 adet tırmanış batonu bulunmuştur. Çevresinde detaylı arama yapılmış olup, bir iz ve bulguya rastlanmamıştır. Arama çalışmalarına 1 JİKU (Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı), 3 helikopter, 4 Jandarma Asayiş Timi, 1 JÖH Timi, 16 JAK personeli, 20 AFAD personeli ve 51 Sivil Arama ve Kurtarma ekibi olmak üzere toplam 95 kurtarma personeli katılmaktadır" denildi. - BURSA

Bursa Valiliği, Uludağ, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:05 Kaynak: İHA
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