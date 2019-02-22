Son Dakika Haberleri: Bursa Valiliğinden Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Bursa Valiliğinden Kuvvetli Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Bursa Valiliği, vatandaşlara kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Bursa Valiliğinden Kuvvetli Fırtına Uyarısı, System.String[]
Bursa Valiliği, vatandaşlara kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, " Marmara'da cumartesi günü, rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 60-75 kilometre arasında fırtına, yer yer 9 kuvvetinde saatte 90 kilometre kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın pazar günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:46 Kaynak: İHA

Marmara, Bursa Valiliği, Güncel
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