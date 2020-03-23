Bursa Valiliğinden maske açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa Valiliğinden maske açıklaması - Son Dakika

Bursa Valiliğinden maske açıklaması

6 saat önce

Bursa Valiliği, maske sıkıntısı olmadığını bildirdi.

Bursa Valiliğinden maske açıklaması, System.String[]

Bursa Valiliği, maske sıkıntısı olmadığını bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, "Son günlerde çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medyada ilimizdeki sağlık kuruluşlarında maske sıkıntısı olduğuna dair haberler yer almaktadır. Sağlık Müdürlüğümüz tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve kamu hastanelerine yeterli miktarda maske teslimatı yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte de belirlenen plan doğrultusunda sağlık tesislerimize maske verilmeye devam edilecektir. İlimizde bulunan sağlık kurumlarımızda yeteri kadar maske mevcut olup bu konuda herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır" denildi. - BURSA

Bursa Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:19 Kaynak: İHA

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