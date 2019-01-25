Son Dakika Haberleri: Bursa Valiliğinden Meteorolojik Uyarı

Bursa Valiliğinden Meteorolojik Uyarı

1 saat önce

Bursa Valiliği şehrin güney kesimlerinde oluşacak saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtınaya karşı vatandaşları duyarlı olmaları noktasında uyardı.

Bursa Valiliğinden Meteorolojik Uyarı, System.String[]
Bursa Valiliği şehrin güney kesimlerinde oluşacak saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtınaya karşı vatandaşları duyarlı olmaları noktasında uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen doğu ve güneydoğu yönlerden esmekte olan rüzgarın öğle saatlerinden itibaren hızını arttırarak güneyli yönlerden; şehrin güney kesimlerinde 40-70 Km/Saat, hızla eseceği tahmin edilmekte olup, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşım, soba ve doğal gaz zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:07 Kaynak: İHA

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