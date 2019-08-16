Son Dakika Haberleri: Bursa Valiliğinden sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Bursa Valiliğinden sağanak uyarısı

1 saat önce

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Bursa ve çevre illerde beklenen sağanak yağışların yarın gece saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Bursa Valiliğinden sağanak uyarısı, System.String[]
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Bursa ve çevre illerde beklenen sağanak yağışların yarın gece saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre Bursa, Bilecik ve Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (17.08.2019 Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzlukluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - BURSA
Bursa Valiliği, Eskişehir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu
Belediyenin tüm şirketlerine kendisini başkan olarak atayan Alinur Aktaş istifa etti Hastanede skandal! Dört kaburgası kırılan gaziye sağlam raporu verilmiş Seda Bakan anne oldu! Bebeğine Leyla adını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 18:51:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Valiliğinden sağanak uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]