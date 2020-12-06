Bursa Valiliğinden "Suriyeli kişiye ceza" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bursa Valiliğinden "Suriyeli kişiye ceza" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

06.12.2020 22:29
Bursa Valiliğinden

Bursa Valiliğince bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan "Suriyeli bir kişiye cezai işlem uygulandı" haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Bursa Valiliğince bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan "Suriyeli bir kişiye cezai işlem uygulandı" haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir'de yaşayan Suriyeli uyruklu M.A'nın hurda işiyle uğraştığı, kısa süre önce eşi ve çocuklarıyla Bursa'ya geldiği ve Osmangazi ilçesinde bir çadırda yaşamaya başladığının tespit edildiği bildirildi.

4 Aralık saat 21.45'te yol kontrolü yapan trafik ekipleri tarafından durdurulan M.A'nın ehliyetsiz araç kullandığı, aracının sigorta ve muayenesinin olmadığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafik ekiplerince M.A'ya cezai işlem uygulanmış, aracının sigortası ve muayenesi olmadığı için otoparka çekilmiş, başka herhangi bir yasal işlem uygulanmamıştır. Şahsın aracı ile ilgili yasal işlemler tamamlandıktan sonra araç sahibine aracı teslim edilecektir. Ayrıca Suriyeli uyruklu M.A'nın yaşadığı ikametgah adresinin Eskişehir ili olduğu tespit edilmiş, konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları görevlendirilmiş, herhangi bir talebi ve bir isteğinin olup olmadığı sorulmuştur. Yalnızca çocuğunun sağlık desteği alması yönünde talebi olduğunu belirtmesi üzerine 112 ekiplerince gerekli sağlık desteği sağlanmıştır. Kısa bir süre içerisinde de Valiliğimizce sağlanan gerekli sosyal yardımların yanı sıra ulaşım desteğiyle de Bursa ilinden ikamet şehri olan Eskişehir iline ulaşımı sağlanacaktır."

Osmangazi, Eskişehir, Suriyeli, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa Valiliğinden 'Suriyeli kişiye ceza' haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Londra derbisinde Tottenham, sahasında Arsenal'i mağlup etti Yerli koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili önemli gelişme: Aldığımız veriler çok olumlu Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 30 bin 402 vaka tespit edildi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti? Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı?
Erol Bulut'tan hakeme tepki ve 14 yıl önceki maça gönderme: Bize de bu nasip oldu Erol Bulut'tan hakeme tepki ve 14 yıl önceki maça gönderme: Bize de bu nasip oldu         
22:18
İşçilerin gözünün kulağının olduğu asgari ücrette CHP önerisini paylaştı: En az 3 bin 100 TL olmalı İşçilerin gözünün kulağının olduğu asgari ücrette CHP önerisini paylaştı: En az 3 bin 100 TL olmalı         
21:52
Denizli maçına damga vuran Altay'dan hakem Ali Palabıyık'a: Kırmızı kart verdin, yetmiyor mu? Denizli maçına damga vuran Altay'dan hakem Ali Palabıyık'a: Kırmızı kart verdin, yetmiyor mu?         
21:30
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel istismara uğrayan kız çocuğu ile ilgili açıklama yaptı Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel istismara uğrayan kız çocuğu ile ilgili açıklama yaptı         
21:14
Ayrıldığı eşini ve iki kızını öldüren zanlının etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Ayrıldığı eşini ve iki kızını öldüren zanlının etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı         
19:16
Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı         
18:58
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 22:37:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa Valiliğinden "Suriyeli kişiye ceza" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei