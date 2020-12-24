Bursa Valisi Canbolat AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Canbolat, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Vali Canbolat, spor kategorisinde Okan Coşkun'un, "Futbol özlemi", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", haber kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Seçkideki fotoğrafları beğendiğini belirten Canbolat, eserler arasından özellikle Ayasofya fotoğrafının çok önemli olduğunu ifade etti.