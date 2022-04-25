Bursa Valisi Canbolat: "Ankara'dan Özel Bir Ekip Geliyor. Kazanın Sebebi Araştırılacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa Valisi Canbolat: "Ankara'dan Özel Bir Ekip Geliyor. Kazanın Sebebi Araştırılacak"

25.04.2022 17:13

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi İlçesi’ne bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde evlerin arasına düştü. Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Ankara’dan özel bir teknik ekip geliyor. Kazanın sebebini onlar araştıracak” dedi.

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi İlçesi'ne bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde evlerin arasına düştü. Bursa Valisi Yakup Canbolat, " Ankara'dan özel bir teknik ekip geliyor. Kazanın sebebini onlar araştıracak" dedi.

Bursa Valisi Yakup Canpolat, Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde tek motorlu bir eğitim uçağının evlerin arasına düşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

"ŞU AN BİR ŞEY SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Bursa Valisi Yakup Canbolat şunları söyledi:

"Ankara'dan özel bir teknik ekip geliyor. Kazanın sebebini onlar araştıracak. Kaza nasıl oldu, neden kaynaklandı bunu bizim bakarak, görerek tahmin etmemiz, yorumlamamız mümkün değil. Ankara'dan özel bir kırım ekibi geliyor, inşallah yola çıktılar, gelip bakacaklar. Onlar teknik raporlarını verecekler. Şu an hiçbir şey söylemek mümkün değil.

Uçağın içinde bulunan iki tane pilot arkadaşımız maalesef hayatını kaybetti. Onun dışında diğer vatandaşlarımıza yönelik herhangi bir can kaybı veya yaralanma gibi bir vaka olmadı. Sadece iki evde hasar var, iki tane de araçta hasar var. Onun dışında başka bir hasar da yok. Ekiplerimiz çalışıyor.

Adliyemiz gerekli otopsi işlemlerine başlıyor. Allah beterinden korusun. Ailelerine sabır diliyorum ben. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Ailelerine muhtemelen haber verilmek üzeredir."

Canpolat, uçakların bakımıyla ilgili teknik bir eksiklik olup olmadığına ilişkin bir soruya, "İlgili dernek yetkilisi biraz önce buradaydı. Sürekli denetim ve bakım yapılıyor olduğunu söyledi. Ama bu soruşturma kapsamında bu işlerin hepsine bakılır."

Canpolat, uçakların bakımıyla ilgili teknik bir eksiklik olup olmadığına ilişkin bir soruya, "İlgili dernek yetkilisi biraz önce buradaydı. Sürekli denetim ve bakım yapılıyor olduğunu, söyledi. Ama bu soruşturma kapsamında bu işlerin hepsine bakılır, bakılacaktır" yanıtını verdi.

Bursa Valisi Canbolat: Ankara'dan Özel Bir Ekip Geliyor. Kazanın Sebebi Araştırılacak
Bursa Valisi Canbolat: Ankara'dan Özel Bir Ekip Geliyor. Kazanın Sebebi Araştırılacak
Bursa Valisi Canbolat: Ankara'dan Özel Bir Ekip Geliyor. Kazanın Sebebi Araştırılacak
Bursa Valisi Canbolat: Ankara'dan Özel Bir Ekip Geliyor. Kazanın Sebebi Araştırılacak
Bursa Valisi Canbolat: Ankara'dan Özel Bir Ekip Geliyor. Kazanın Sebebi Araştırılacak
Bursa Valisi Canbolat: Ankara'dan Özel Bir Ekip Geliyor. Kazanın Sebebi Araştırılacak
Bursa Valisi Canbolat: Ankara'dan Özel Bir Ekip Geliyor. Kazanın Sebebi Araştırılacak
Bursa Valisi Canbolat: Ankara'dan Özel Bir Ekip Geliyor. Kazanın Sebebi Araştırılacak

YORUMLAR
500
Bursa'da eğitim uçağı evlerin arasına düştü - Vali Yakup Canbolat Bursa'da eğitim uçağı evlerin arasına düştü - Vali Yakup Canbolat Bursa'da eğitim uçağı evlerin üzerine düştü! Evleri zarar gören vatandaşlar o anları anlattı Bursa'da eğitim uçağı evlerin üzerine düştü! Evleri zarar gören vatandaşlar o anları anlattı

Osmangazi, Ankara, Mevla, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bursa Valisi Canbolat: 'Ankara'dan Özel Bir Ekip Geliyor. Kazanın Sebebi Araştırılacak' - Son Dakika


Son Dakika
17:55 Kuruluş Osman oyuncusu, New York'ta 1915 protestosu yapan Ermenilerin karşısına Türk bayrağı ile çıktı
17:36 Antalya'da koparmanın cezası 120 bin TL olan kum zambaklarını kopardılar!
17:33 Metin Öztürk isim açıklamadan hedef gösterdi: Aklımızda Galatasaray taraftarını coşturacak bir aday var
17:32 Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "mum" göndermesinde bulundu
17:30 Sakarya'da korkunç kaza! Kamyon ile otobüs birbirine girdi
17:28 İlahiyatçı Necmettin Nursaçan'ın programında dikkat çeken ateist sorusu: Evinde yemek yemem helal mi?
17:25 Rezidansta işkence gören kadın: Saçlarımı kestiler, yanağımda ve ellerimde sigara söndürdüler
17:05 Teröristler Patlayıcıları düdüklü tencerenin içine yerleştirmişler!
17:02 Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank!
16:34 Güvenlik gerekçesiyle organize suç örgütü lideri Adnan Oktar Edirne'den Erzurum'a sevk edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 18:05:05. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Valisi Canbolat: "Ankara'dan Özel Bir Ekip Geliyor. Kazanın Sebebi Araştırılacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement