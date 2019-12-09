Son Dakika Haberleri: Bursa Valisi Canbolat: "Efe Sarp'a ait mont ve bere dışında herhangi bir iz, bulgu yok"
Son Dakika Güncel Bursa Valisi Canbolat: 'Efe Sarp'a ait mont ve bere dışında herhangi bir iz, bulgu yok' - Son Dakika

Bursa Valisi Canbolat: "Efe Sarp'a ait mont ve bere dışında herhangi bir iz, bulgu yok"

6 saat önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında şu ana kadar Efe Sarp'a ait olduğu belirlenen mont ve bere dışında dışında herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmadığını söyledi.

Bursa Valisi Canbolat:

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında şu ana kadar Efe Sarp'a ait olduğu belirlenen mont ve bere dışında dışında herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmadığını söyledi.

Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıp iki kişiyi bulma çalışmalarının 8 gündür yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

Ekiplerin bölgede çalışmaya devam ettiğini aktaran Canbolat, "Şu ana kadar yapılan bütün çalışmalarda Efe Sarp'a ait mont dışında herhangi bir iz ve bulguya rastlanmamıştır." dedi.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırmasıyla kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Uludağ, Bursa, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:30 Kaynak: AA
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