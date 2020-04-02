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Bursa Valisi Canbolat "Evde kal" çağrısını yineledi
6 saat önce
Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından "Evde kal" çağrısını yineledi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından "Evde kal" çağrısını yineledi.
Vali Canbolat, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Aziz Bursalı hemşehrilerim, mecbur kalmadıkça lütfen sokağa çıkmayalım, şehirler arası yolculuk yapmayalım. Çevremizdeki, kurallara uymayan komşularımızı, aile efradımızı, dostlarımızı da uyaralım. Sosyal izolasyon ve mesafe kurallarına ve hijyene azami dikkat edelim."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:02 Kaynak: AA
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