Son Dakika Haberleri: Bursa Valisi Canbolat güvenlik güçleriyle bayramlaştı
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Bursa Valisi Canbolat güvenlik güçleriyle bayramlaştı

41 dakika önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli erbaş, erler ve rütbeli personel ile bayramlaştı.

Bursa Valisi Canbolat güvenlik güçleriyle bayramlaştı, System.String[]
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli erbaş, erler ve rütbeli personel ile bayramlaştı.

Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen bayramlaşma töreninde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Işıklar Jamyo Komutanı Albay Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutan yardımcısı Albay Servet Yeğit ile Osmangazi İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Oğuzhan Zıvralı'da hazır bulundu. - BURSA
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:02 Kaynak: İHA
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