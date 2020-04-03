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Bursa Valisi Canbolat: "Hafta sonu kesintisiz evde kalın"
6 saat önce
Bursa Valisi Yakup Canbolat vatandaşların hafta sonu kesintisiz olarak evde kalmaları için çağrıda bulundu.
Bursa Valisi Yakup Canbolat vatandaşların hafta sonu kesintisiz olarak evde kalmaları için çağrıda bulundu.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesaplarından Bursalılara hafta sonunda kesintisiz evde kalın çağrısı yaptı. Canbolat, "Bu akşamdan itibaren tüm Bursalı hemşerilerimi hafta sonu kesintisiz evde kalmalarını, aileleri ile evde vakit geçirmelerini, acil ve mecbur durumlar dışında sokağa çıkamamalarını istirham ediyorum" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:09 Kaynak: İHA
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