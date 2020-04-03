Bursa Valisi Canbolat:

Bursa Valisi Yakup Canbolat vatandaşların hafta sonu kesintisiz olarak evde kalmaları için çağrıda bulundu.



Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesaplarından Bursalılara hafta sonunda kesintisiz evde kalın çağrısı yaptı. Canbolat, "Bu akşamdan itibaren tüm Bursalı hemşerilerimi hafta sonu kesintisiz evde kalmalarını, aileleri ile evde vakit geçirmelerini, acil ve mecbur durumlar dışında sokağa çıkamamalarını istirham ediyorum" dedi. - BURSA