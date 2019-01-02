Bursa Valisi Canbolat'ın Annesi Hayatını Kaybetti
19 dakika önce
BURSA Valisi Yakup Canbolat'ın annesi Nezaket Canbolat (70), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
BURSA Valisi Yakup Canbolat'ın annesi Nezaket Canbolat (70), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın, Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde kanser tedavisi gören annesi Nezaket Canbolat, hayatını kaybetti.
Anne Nezaket Canbolat'ın cenazesi, yarın Çorum'unAlaca ilçesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:13 Kaynak: DHA
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