Bursa Valisi Canbolat Karacabey'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Bursa Valisi Canbolat Karacabey'de muhtarlarla bir araya geldi

6 saat önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Karacabey ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bursa Valisi Canbolat Karacabey'de muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Karacabey ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Karacabey Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda kurumlar tarafından Karacabey merkez ve kırsal mahallelerinde yapılan, yapımı devam eden çalışmalar ile verilen hizmetler hakkında sunum yapıldı.

Muhtarların mahallerinin sorun ve taleplerin iletmesinin ardından toplantı, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, daire müdürleriyle muhtarlar katıldı.

Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:52 Kaynak: AA
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