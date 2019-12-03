Son Dakika Haberleri: Bursa Valisi Canbolat: "Polis memurumuz acilen ameliyata alındı"
Son Dakika Güncel Bursa Valisi Canbolat: 'Polis memurumuz acilen ameliyata alındı' - Son Dakika

Bursa Valisi Canbolat: "Polis memurumuz acilen ameliyata alındı"

6 saat önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memuru başından vuruldu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memuru başından vuruldu.

Bursa Valisi Canbolat: Polis memurumuz acilen ameliyata alındı

Yıldırım, kavga, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:01 Kaynak: AA
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Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru kendi silahıyla başından vuruldu
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