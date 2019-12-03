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Bursa Valisi Canbolat: "Polis memurumuz acilen ameliyata alındı"
6 saat önce
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memuru başından vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:01 Kaynak: AA
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memuru başından vuruldu.
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