Son Dakika Haberleri: Bursa Valisi Canbolat'tan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı
Son Dakika Güncel Bursa Valisi Canbolat'tan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı - Son Dakika

Bursa Valisi Canbolat'tan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

6 saat önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bursa Valisi Canbolat'tan

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbolat mesajında, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık'ın, toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık artırmayı amaçlayan anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

Engelli bireylerin yaşadığı sorunların, yalnızca onların ve ailelerinin değil aynı zamanda toplumsal yönleriyle herkesi çok yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir durum olduğunu vurgulayan Canbolat, şunları kaydetti:

"Asıl engelin kalplerde olan sevgisizlik ve merhametsizlik olduğu aşikardır. Öncelikle bakış açımızı değiştirerek empati yeteneğimizi artırarak engelli bireylerin yaşamlarında etkin bir birey olarak yer alabileceklerini, özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına hatta siyasete kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görmekteyiz ve bu başarılara tanık olmaktan, büyük mutluluk duymaktayız.

Bu anlamda devletimizin temel hedefi; engellilerimizin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımın sağlanmasına yönelik olarak eğitim, sağlık, istihdam, kültür, sanat ve ulaşılabilirlik gibi temel sorun alanlarında, engellilerin ayrımcılığa maruz kalmadan fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen kişiler haline getirmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, devletimizin sunduğu bütün imkanlarla yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, kendilerine saygı ve muhabbetlerimi sunuyor, esenlikler diliyorum."

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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