Bursa Valisi Canbolat'tan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı - Son Dakika

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbolat, mesajında, 3 Aralık'ın toplumun önemli bir parçasını oluşturan engellilerin sorunlarının gündeme getirildiği ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına sorumlulukların hatırlanması açısından önemli bir gün olduğunu belirtti.

Türkiye'de son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle engelli bireylere olan duyarlılığın arttığını ve sorunların çözümüne yönelik önemli gelişmelerin kaydedildiğini ifade eden Canbolat, eğitim, evde bakım, istihdam, ayrımcılığın önlenmesi gibi pek çok hususta engelli vatandaşların sorunlarına çözüm olmak, onların toplumla bütünleşmelerini, işgücüne katılmalarını sağlamak adına çok önemli adımların atıldığını vurguladı.

Canbolat, 2020 yılında erişilebilirlik konusunun vurgulandığını aktararak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Engelli bireylere yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel politikalar geliştirilirken, teknolojiden yararlanılması ve sürdürülebilir olması, fırsat eşitliğinin sağlanması konularında farkındalık oluşturmaya çalışılmaktadır. Engelli bireylerin toplumla bütünleşmeleri, iş gücüne katılımları ve daha erişilebilir bir toplumda yaşamaları en büyük gayemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, engelleri hep birlikte aşacağımız engelsiz bir dünya temennisiyle tüm engelli vatandaşlarımızın gününü kutlar, büyük şefkat ve özveriyle engelli bireylerimizin yanında olan aileleri ile sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam dilerim."