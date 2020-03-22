Bursa Valisi Canbolat'tan "evden dışarı çıkmayın" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa Valisi Canbolat'tan 'evden dışarı çıkmayın' mesajı - Son Dakika

Bursa Valisi Canbolat'tan "evden dışarı çıkmayın" mesajı

20 dakika önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirin önemine dikkati çekerek vatandaşları evlerinden çıkmaması konusunda uyardı.

Bursa Valisi Canbolat'tan

Bursa Valisi Yakup Canbolat, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirin önemine dikkati çekerek vatandaşları evlerinden çıkmaması konusunda uyardı.

Vali Canbolat, yaptığı yazılı açıklamada, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Kovid-19 salgını nedeniyle her geçen gün vaka sayısı ve can kaybının artarak devam ettiğini bildirdi.

Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı, diğer bakanlıklar ve Valiliğin sürekli tedbirler aldığını ve alınan bu tedbirlerin vatandaşlarla paylaşıldığını belirten Canbolat, "Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı 'Koronavirüs tehdidine karşı 14 kural'a kesinlikle uyulması ve zorunlu olmadıkça evlerden dışarı çıkılmaması virüsün yayılmasını engellemek adına yapılacak en önemli aşamalardır." ifadelerini kullandı.

Canbolat, Kovid-19 salgınında en büyük risk grubunun 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp-damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaç kullananların olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığımızın 21.03.2020 tarih ve 5762 sayılı '65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara İlişkin Sokağa Çıkma Yasağı' genelgesi ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın ile kronik rahatsızlığı olanların evden dışarıya çıkmaları yasaklanmıştır.

Tedbirli olmak hem kendimiz hem de toplum sağlığı için önemli bir zarurettir.

Kendimizi, sevdiklerimizi ve ülkemizi düşünüyor isek bu dönemde evlerimizden dışarı çıkmayalım.


Bu, hepimizin ve ülkemizin geleceği için önemli bir mücadeledir.

Desteğiniz için teşekkür ederim."

Koronavirüs, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:44 Kaynak: AA

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