Bursa Valisi Canbolat'tan Vali Çakacak'a Ziyaret
1 saat önce
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ağırladı.
Eskişehir
Valisi Özdemir Çakacak
, Bursa
Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ağırladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak
, Bursa Valisi Canbolat'ı Eskişehir'de görmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.
Günün anısına Valilik şeref defterini imzalayan Bursa Valisi Canbolat ise Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:10 Kaynak: AA
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