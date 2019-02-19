Son Dakika Haberleri: Bursa Valisi Canbolat'tan Vali Çakacak'a Ziyaret

Bursa Valisi Canbolat'tan Vali Çakacak'a Ziyaret

1 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ağırladı.

Bursa Valisi Canbolat'tan Vali Çakacak'a Ziyaret, System.String[]
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ağırladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Bursa Valisi Canbolat'ı Eskişehir'de görmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Günün anısına Valilik şeref defterini imzalayan Bursa Valisi Canbolat ise Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:10 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinayetten 19 Yıl Hapse Çarptırıldı, Tutuklanmasına Gerek Görülmedi Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek

Son Dakika! Milas'taki Maden Faciasında 1 Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı Köprü Geçiş İhlalleri Nedeniyle Kesilen Para Cezalarının İadesi İçin Son Başvuru Tarihi 28 Şubat
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 12:10:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Valisi Canbolat'tan Vali Çakacak'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]