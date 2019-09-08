Bursa Valisi Canbolat'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbolat mesajında, yeni bir eğitim öğretim yılına daha kavuşmanın heyecanının hep birlikte yaşandığını belirtti.

Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşacağını kaydeden Canbolat, şu ifadeleri kullandı:

"Ailemizden sonra en önemli basamak olan okullarımız, öğrencilerimiz bizi gelecek hedeflerimize ulaştıracak, hayata hazırlayacak bir yuvadır. Eğitim ve öğretim ise sürekli olarak yenilenmeyi, gelişmeyi, değişime açık olmayı, çalışmayı zorunlu kılan dinamik bir alandır ve hayat boyu devam etmektedir. Dolayısıyla çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitim olanaklarıyla ne kadar buluşturabilirsek, ne kadar iyi yetiştirebilirsek yarınlarımız da o kadar aydınlık olacaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerine, vatanımıza, milletimize yararlı bireyler olarak geleceğe hazırlanması görevi de bizlere düşmektedir. Bu amaçla okullarımızda her türlü altyapı eksikliklerini gidermek, çocuklarımıza en iyi şartlarda eğitim imkanı sunmak üzere tüm hazırlıkları yapmaya, gerekli tedbirleri almaya gayret göstermekteyiz. Gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilmemiz için bilgi ve donanıma sahip toplum düzeyine ulaşmanın zorunlu olduğunun bilincinde olarak çocuklarımıza ve gençlerimize yaptığımız yatırımlara özen göstermeye, öğrencilerimize sunduğumuz eğitimi kaliteyle sürdürmeye devam etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının, değerli öğretmenlerimizin İlköğretim Haftası'nı kutlar, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin Bursa'mıza ve ülkemize başarılar getirmesini temenni ederim."