Bursa Valisi Canbolat'tan Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbolat mesajında, 30 Ağustos 1922'de Türk milletinin azmi, inancı ve kararlılığıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Kurtuluş Savaşı'nın en büyük zaferinin kazanıldığını vurguladı.

Büyük zaferin 98'inci yıl dönümünü yaşamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirten Canbolat, "Kazanılan bu zaferle, Cumhuriyetimizin temelleri atılmış, milletimizin, vatanını, bayrağını ve bağımsızlığını canı pahasına koruyacağı tüm dünyaya gösterilmiştir." ifadesini kullandı.

Bugün kendilerine düşen görevin, Türk milletinin büyük fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyeti, birlik ve beraberlik içinde yüceltmek ve güçlendirmek olduğunu belirten Canbolat, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın canlarını ortaya koyarak vermiş olduğu bu şanlı mücadele, daha güçlü yarınlarımız için bizlere ilhan kaynağı olmaktadır. Çok iyi bilinmelidir ki dünya var oldukça, Türk Milleti varlığından, birliğinden, dirliğinden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyecek, şanlı ay yıldızlı bayrağımızı, bağımsızlığımızın simgesi olarak göklerde ilelebet dalgalandıracaktır. Evet, bu sene buruk bir zafer coşkusu yaşıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de olumsuz etkilemekte. Gelin bu sene coşkumuzu balkonlarımıza şanlı bayrağımızı asarak gönülden kutlayalım. İnanıyorum ki, bu zor günleri bize yakışan milli birlik ve beraberlik duygularıyla, gönül bağımızla atlatacağız. Aziz milletimizin, şanlı ordumuzun tüm mensuplarının ve Bursalı hemşehrilerimin Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."