Son Dakika Haberleri: Bursa valisi canbolat uludağ'da kaybolan dağcılar hakkında açıklamalarda bulundu
Son Dakika Güncel Bursa valisi canbolat uludağ'da kaybolan dağcılar hakkında açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Bursa valisi canbolat uludağ'da kaybolan dağcılar hakkında açıklamalarda bulundu

6 saat önce

Bursa valisi Canbolat Uludağ'da kaybolan dağcılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bursa valisi Canbolat Uludağ'da kaybolan dağcılar hakkında açıklamalarda bulundu

Bursa valisi canbolat uludağ'da kaybolan dağcılar hakkında açıklamalarda bulundu

Uludağ, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:38 Kaynak: DHA
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