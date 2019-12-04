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Bursa valisi canbolat uludağ'da kaybolan dağcılar hakkında açıklamalarda bulundu
6 saat önce
Bursa valisi Canbolat Uludağ'da kaybolan dağcılar hakkında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:38 Kaynak: DHA
Bursa valisi Canbolat Uludağ'da kaybolan dağcılar hakkında açıklamalarda bulundu
Yoğun yağış sebebiyle İDO VE BUDO seferleri iptal edildi Kayıp 2 dağcıyı arayan ekipler, sabahın ilk ışıklarında arama çalışmalarına yeniden başladı Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcıları ararken kaybolan 4 kişilik AKUT ekibi bulundu Kayıp dağcıların son görüntüsü ortaya çıktı