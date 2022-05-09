Bursa Valisi Canpolat, Celal Bayar'ın evinin restorasyonunu gecikmesine tepki gösterdi: Bak düzeltmezseniz, beni ağır konuşturmayın - Son Dakika
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Bursa Valisi Canpolat, Celal Bayar'ın evinin restorasyonunu gecikmesine tepki gösterdi: Bak düzeltmezseniz, beni ağır konuşturmayın

09.05.2022 19:33

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın evinde devam eden restorasyon çalışmalarının planlanan zamandan geri kaldığını görünce yüklenici firma sorumlusunu sert bir dille uyardı. Canpolat, "Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç. Bunları en kısa zamanda düzelteceksiniz. Bak düzeltmezseniz, beni ağır konuşturmayın. En kısa zamanda bitecek. Kamerası bilmem neyi en kısa zamanda bitecek." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu karşılamak üzere pazar günü Gemlik ilçesine giden Vali Yakup Canbolat, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın doğduğu, Umurbey Mahallesi'ndeki evde yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi.

SORUMLUYU SERT DİLLE UYARDI

Yüklenici firma sorumlusundan çalışmalarla ilgili bilgi alan Canbolat, restorasyonun planlanan sürecin gerisinde devam etmesine tepki gösterdi.

Vali Canpolat'tan Celal Bayar'ın evinin restorasyonunu gecikmesine sert tepki: Beni ağır konuşturmayın

"ŞİMDİ SEN MARTAVAL OKUYORSUN"

Vali Canbolat, "Bu izahatların hiçbiri beni ikna edemez. Biz burada keşfe bir sınır koyduk mu? Yok. Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç. Bunları en kısa zamanda düzelteceksiniz. Bak düzeltmezseniz, beni ağır konuşturmayın. En kısa zamanda bitecek. Kamerası bilmem neyi en kısa zamanda bitecek. Yok kardeşim, böyle bir mazeret yok. Topraksa toprak, ona göre tedbir al. Bu benim işim değil, sizin işiniz. Senin binana bu su zarar verdi mi?Verdi. Niye binanın içine su girdi. BUSKİ'nin yaptığı çalışma, senin de drenajının, oradaki yalıtımının düzgün olmaması. Bunun başka izahı yok ki. Sen gereğini yap. Çeşme kısmını koyduk mu? Yok. Bunları en kısa zamanda düzelteceksin" dedi.

Vali Canpolat'tan Celal Bayar'ın evinin restorasyonunu gecikmesine sert tepki: Beni ağır konuşturmayın

EN KISA ZAMANDA TAMAMLANMASINI İSTEDİ

Evdeki eksikliklerin en kısa zamanda tamamlanmasını isteyen Vali Canbolat, önümüzdeki günlerde tekrar incelemeye geleceğini söyledi.

Vali Canpolat'tan Celal Bayar'ın evinin restorasyonunu gecikmesine sert tepki: Beni ağır konuşturmayın
Vali Canpolat'tan Celal Bayar'ın evinin restorasyonunu gecikmesine sert tepki: Beni ağır konuşturmayın
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Süleyman Soylu, cumhurbaşkanı, Celal Bayar, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa Valisi Canpolat, Celal Bayar'ın evinin restorasyonunu gecikmesine tepki gösterdi: Bak düzeltmezseniz, beni ağır konuşturmayın - Son Dakika


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