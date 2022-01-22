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Bursa Valisi Canpolat, "Şu an için herhangi bir sorun gözükmüyor" - Son Dakika

Bursa Valisi Canpolat, "Şu an için herhangi bir sorun gözükmüyor"

22.01.2022 02:14

Bursa Valisi Canpolat, "Şu an için herhangi bir sorun gözükmüyor" Tüm Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen kar yağışının Bursa'da yaşamı olumsuz etkilememesi amacıyla tüm önlemler alındı.

Bursa Valisi Canpolat, "Şu an için herhangi bir sorun gözükmüyor"

BURSA - Tüm Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen kar yağışının Bursa'da yaşamı olumsuz etkilememesi amacıyla tüm önlemler alındı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gecenin ilerleyen saatlerinde AFAD'da kurulan kriz merkezini ziyaret edip, çalışmaları yerinde inceledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek karla mücadele çalışmaları, kriz merkezinde anlık olarak değerlendiriliyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde AFAD'a gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentteki mevcut durum ve riskli bölgelerde yapılacak çalışmalar hakkında ilgili kurum amirlerinden bilgi aldı.

Şuan için sorun yok

Beklenen şiddetli kar yağışı nedeniyle AFAD bünyesinde kriz merkezi oluşturduklarını dile getiren Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Biz de kriz merkezi yöneticileri olarak belediye başkanımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız ve bütün yetkililer bir araya geldik. Nöbette olan görevlilerle birlikte ilimizdeki genel durumu değerlendirdik. Şu an için uygulamada herhangi gibi sorun yaşamıyoruz. Bursa ili olarak 1279 personel ve 1890 güvenlik personeli ile 36 tuzlama ve 426 iş makinesi ve kamyonla, 27 ATV ve arazi aracıyla ve 7500 ton tuz stoğuyla bu kar mücadelesine hazırız. En etkin şekli ile vatandaşımızı rahatsız etmeden, vatandaşımızın ulaşım problemi yaşamaması için her türlü tedbiri uygulamaya kararlıyız. Şu an için herhangi bir sorun gözükmüyor" dedi.

Sürücülere uyarı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da karla mücadele ile ilgili olarak gerekli tüm planlamaların yapıldığını belirterek, "Hem ekipman hem personel açısından hiçbir sıkıntı söz konusu değil. Ola ki sokakta kalma ihtimali olan vatandaşlarımızla alakalı da gerek Kızılay gerek sosyal hizmetler olarak gerekli organizasyonlar yapıldı. Bizim Ürünlü Barınma evimizde de bu konuda gerekli hizmet veriliyor. Ben buradan araçla yola çıkacak vatandaşlarımızı da özellikle araç lastikleri noktasında çok dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum. İnşallah herhangi bir sıkıntı, problem olmadan da bu süreci hep beraber aşarız. Ekiplerimizin 7/24 yoğun bir gayretle iş başında olduğunu hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

Bursa Valisi Canpolat, Şu an için herhangi bir sorun gözükmüyor
Bursa Valisi Canpolat, Şu an için herhangi bir sorun gözükmüyor
Bursa Valisi Canpolat, Şu an için herhangi bir sorun gözükmüyor

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Türkiye, Bursa, AFAD, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa Valisi Canpolat, 'Şu an için herhangi bir sorun gözükmüyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa Valisi Canpolat, "Şu an için herhangi bir sorun gözükmüyor" - Son Dakika
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