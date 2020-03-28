Bursa Valisi'nden

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından "48SaatHiçÇıkma" paylaşımında bulundu.



Bursa Valisi Yakup Canbolat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülken için, Bursa için sevdiklerin için, kendin için, devletine destek ol. #48SaatHiçÇıkma #EvdeKalBursa" ifadelerini kullandı. - BURSA