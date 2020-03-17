Bursa Valisi'nden sokağa çıkma yasağı haberlerine yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa Valisi'nden sokağa çıkma yasağı haberlerine yalanlama - Son Dakika

Bursa Valisi'nden sokağa çıkma yasağı haberlerine yalanlama

29 dakika önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesaplarından Kestel'de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bursa Valisi'nden sokağa çıkma yasağı haberlerine yalanlama, System.String[]

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesaplarından Kestel'de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.


Bazı sosyal medya hesaplarından Bursa'nın Kestel ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği haberleri üzerine Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya üzerinden cevap verdi. Vali Canbolat, "Bazı sosyal medya hesaplarında Kestel ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi haberleri yer almaktadır. Haber asla doğru değildir. Lütfen itibar etmeyiniz. Belediyenin yaptığı anonsun içeriği sağlık açısından, mecbur kalmadıkça toplu bir araya gelmeyin ikazından ibarettir" dedi. - BURSA

Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:54 Kaynak: İHA
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