Bursa Valisi'nden sokağa çıkma yasağı haberlerine yalanlama - Son Dakika

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Bursa Valisi'nden sokağa çıkma yasağı haberlerine yalanlama
29 dakika önce
Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesaplarından Kestel'de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:54 Kaynak: İHA
Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesaplarından Kestel'de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bazı sosyal medya hesaplarından Bursa'nın Kestel ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği haberleri üzerine Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya üzerinden cevap verdi. Vali Canbolat, "Bazı sosyal medya hesaplarında Kestel ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi haberleri yer almaktadır. Haber asla doğru değildir. Lütfen itibar etmeyiniz. Belediyenin yaptığı anonsun içeriği sağlık açısından, mecbur kalmadıkça toplu bir araya gelmeyin ikazından ibarettir" dedi. - BURSA
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