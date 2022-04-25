Bursa Valisi Yakup Canbolat: 2 pilotumuz maalesef hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa Valisi Yakup Canbolat: 2 pilotumuz maalesef hayatını kaybetti

BURSA - Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan düşen uçağa ilişkin: "Eğitim amacıyla kalkan sivil bir uçak muhtemelen teknik bir sebeple eve çarparak aşağı indi. 2 tane ev hasar gördü ve 2 araç zarar gördü. Maalesef ki uçakta bulunan 2 pilotumuz hayatlarını kaybetti. Teknik sebeplerle olduğunu düşünmekteyiz. Konu başsavcılığımızca her yönüyle araştırılacak" dedi.