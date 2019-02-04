Son Dakika Haberleri: Bursa Valisi Yakup Canbolat: "6 Vatandaş Yaralı Olarak Çıkarıldı"

Bursa Valisi Yakup Canbolat: "6 Vatandaş Yaralı Olarak Çıkarıldı"

59 dakika önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat: "6 vatandaş yaralı olarak çıkarıldı"BURSA(İHA)- Kar altında 6 vatandaşın kaldığına yönelik ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat:
Bursa Valisi Yakup Canbolat: "6 vatandaş yaralı olarak çıkarıldı"

BURSA(İHA)- Kar altında 6 vatandaşın kaldığına yönelik ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi. AFAD ve jandarma arama kurtarma ekiplerince 6 vatandaş yaralı olarak çıkarıldı. Kurtarılan vatandaşların genel sağlık durumları iyi. Kar altında kalma durumu ihtimaline karşı çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:37 Kaynak: İHA

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