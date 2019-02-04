Bursa Valisi Yakup Canbolat: "6 Vatandaş Yaralı Olarak Çıkarıldı"
59 dakika önce
Bursa Valisi Yakup Canbolat: "6 vatandaş yaralı olarak çıkarıldı"BURSA(İHA)- Kar altında 6 vatandaşın kaldığına yönelik ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.
Bursa
Valisi Yakup Canbolat: "6 vatandaş yaralı olarak çıkarıldı"
BURSA(İHA)- Kar
altında 6 vatandaşın kaldığına yönelik ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi. AFAD
ve jandarma arama kurtarma ekiplerince 6 vatandaş yaralı olarak çıkarıldı. Kurtarılan vatandaşların genel sağlık durumları iyi. Kar altında kalma durumu ihtimaline karşı çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:37 Kaynak: İHA
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