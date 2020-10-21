Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti - Son Dakika

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti.

Canbolat, Atatürk Caddesi'ndeki tarihi valilik binasında gerçekleşen kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın yaptığı başarılı çalışmaları takdir ettiğini belirtti.

Aksoy da AA'nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Vali Canbolat'a bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Aksoy, Vali Canbolat'a AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" adlı kitap ile "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü hediye etti ve yayınlar hakkında bilgi verdi.