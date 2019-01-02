Son Dakika Haberleri: Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın Acı Günü

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın Acı Günü

33 dakika önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat annesi Nezaket Canbolat tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın Acı Günü, System.String[]
Bursa Valisi Yakup Canbolat annesi Nezaket Canbolat tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Vali Canbolat'ın bir süredir kanser tedavisi gören annesi Nezaket Canbolat, akşam saatlerinde Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Vali Canbolat'ın da hastanede annesinin yanında olduğu öğrenilirken cenazenin Çorum Merkez Alaca Camii'nde yarın öğle namazını müteakip kalınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:00 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Hastaneye Gelen Alışveriş Yapmadan Çıkmıyor Çin'in Yapay Güneşi 100 Milyon Santigrat Derece Sıcaklığa Ulaştı

Vatandaşlar, 10 Metre İleride Duran Kayıp İlanındaki Çocuğu Fark Edemedi Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 23:33:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın Acı Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]