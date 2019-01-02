Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın Acı Günü
33 dakika önce
Bursa Valisi Yakup Canbolat annesi Nezaket Canbolat tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bursa
Valisi Yakup Canbolat annesi Nezaket Canbolat tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Vali Canbolat'ın bir süredir kanser tedavisi gören annesi Nezaket Canbolat, akşam saatlerinde Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Vali Canbolat'ın da hastanede annesinin yanında olduğu öğrenilirken cenazenin Çorum Merkez Alaca
Camii'nde yarın öğle namazını müteakip kalınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:00 Kaynak: İHA
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