Son Dakika Haberleri: Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın Acı Günü

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın Acı Günü

39 dakika önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın annesi Nezaket Canbolat, Çorum'un Alaca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın Acı Günü, System.String[]
Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın annesi Nezaket Canbolat, Çorum'un Alaca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 70 yaşındaki Nezaket Canbolat'ın cenazesi, kara yoluyla memleketi Çorum'un Alaca ilçesine getirildi.

Canbolat'ın cenazesi, Cumhuriyet Meydanı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Vali Canbolat, mezarlıkta taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Bursa Valisi Yakup Canbolat, aile üyeleri, akrabaları ve bazı illerin valileri ile Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, bürokratlar, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Yakup Canbolat'ın annesi Nezaket Canbolat, bir süredir tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bölümünde dün akşam saatlerinde yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:30 Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Alaca, Çorum, Bursa, Güncel
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