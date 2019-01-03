Son Dakika Haberleri: Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın Acı Günü

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın Acı Günü

1 saat önce

- Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın acı günü Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın annesi Nezaket Canbolat, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandıÇORUM - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın annesi Nezaket...

- Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın acı günü
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın annesi Nezaket Canbolat, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı

ÇORUM - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın annesi Nezaket Canbolat, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.
Vali Yakup Canbolat'ın annesi 70 yaşındaki Nezaket Canbolat, bir süredir Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam hayatını kaybetmişti.
Canbolat, için bugün Alaca ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Bursa milletvekili ve TBMM İnsan Hakları komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Abdurrahman Başbuğ, AK Parti eski Çorum milletvekilleri Salim Uslu ve Agah Kafkas, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Trabzon, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, Karaman ve Balıkesir valileri, üst düzey askeri ve polis yetkilileri ve vatandaşklar katıldı.
Canbolatın cenazesi Ömer Paşa Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:12 Kaynak: İHA

Jandarma, Çorum, Bursa, Genel
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