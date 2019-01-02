Son Dakika Haberleri: Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın Annesi Vefat Etti

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın Annesi Vefat Etti

10 dakika önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın annesi Nezaket Canbolat, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın Annesi Vefat Etti, System.String[]
Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın annesi Nezaket Canbolat, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Vali Yakup Canbolat'ın annesi 70 yaşındaki Nezaket Canbolat, bir süredir tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bölümü'nde yaşamını yitirdi.

Nezaket Canbolat'ın cenazesi yarın öğle namazının ardından Çorum'un Alaca ilçesindeki Merkez Camisi'nde toprağa verilecek.

Hastaneye gelerek Bursa Valisi Yakup Canbolat'a taziyede bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne acısının zor bir acı olduğunu söyledi.

Nezaket Canbolat'ın üç haftadır Palyatif Bölümünde tedavi gördüğünü belirten Aktaş, "Kaderi ilahi, Allah yattığı yerde utandırmasın. Valimizin başı sağ olsun. şimdiden sabırlar diliyorum. Yarın öğle namazında Çorum'da cenazesi defnedilecek, sabırlar diliyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:21 Kaynak: AA

Alaca, Çorum, Bursa, 3. Sayfa
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