Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kestel ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle bir kişinin hayatını... - Son Dakika

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kestel ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle bir kişinin hayatını...
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kestel ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kestel ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 09:19 Kaynak: AA
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