Bursa Valisi Yakup Canbolat Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü için kutlama mesajı yayınladı - Son Dakika

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Sahil Güvenlik Komutanlığının 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbolat, mesajında, mavi vatanın güvenliği uğruna denizlerinde gece ve gündüz her türlü iklim koşulunda, üstün bir vazife anlayışı ile görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığının 39. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Canbolat, şunları kaydetti:

"Özellikle son dönemde düzensiz göç hareketinin yoğunlaştığı bir ortamda Türk milletinin denizlerimizdeki şefkatli eli olan fedakar denizcilerimiz, tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden bu trajedide dahi milletinin karakterinden aldığı ilham ve disiplini ile örnek bir teşkilat olduğunu bizlere göstermiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 39. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor ve değerli mensuplarına başarılar diliyorum. Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun!"