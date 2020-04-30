Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan 1 Mayıs mesajı - Son Dakika

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbolat, mesajında, 1 Mayıs'ın emeğin ve alın terinin, üreterek çalışmanın takdir edildiği, barış, demokrasi, huzur ve güven içerisinde çalışmak isteyen işçi ve emekçilerin daha iyi çalışma koşulları için verdikleri mücadelenin simgesi olan önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Emekçilerin, tarlalardan fabrikalara, maden ocaklarından atölyelere uzanan yerlerde ilmek ilmek işlenen fedakarlık öykülerinin kahramanları olduğunu belirten Canbolat, ülkenin istikrar içinde gelişmesi ve kalkınmasında, ekonomik yapılanmalarında ve hedeflerine ulaşmalarında işçi ve emekçilerin katkısının çok büyük olduğunu kaydetti.

Canbolat, şöyle devam etti:

"Büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda, ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine alın terleriyle büyük katkılar sağlayan, özveriyle çalışan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, bu günün kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın artmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm işçi ve emekçi kardeşlerime ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı dolu nice güzel günler diliyorum."