Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan Öğretmenler Günü mesajı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Canbolat mesajında, öğretmenlerin eğitim sisteminin temel yapı taşları ve geleceğin mimarları olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin her türlü zorluklara karşın özveriyle kutsal bir görevi yerine getirdiklerini vurgulayan Canbolat, yüksek ideallere sahip öğretmenlerin gelecek nesillerin yolunu aydınlatacağını ifade etti.

Ülkelerin gücünün bilim ve teknoloji alanında nitelikli bireyler yetiştirmekle ölçüldüğüne işaret eden Vali Canbolat, şunları kaydetti:

"Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefi ile Millet Mekteplerini açan ve Başöğretmen sıfatını alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı meşale ışığında tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz olmak üzere, hayatını kaybeden bütün eğitim camiası çalışanlarına, öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türk eğitim sistemine yıllarını vermiş emekli öğretmenlerimize sağlık, huzur ve esenlikler temenni ediyor, bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."