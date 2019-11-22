Son Dakika Haberleri: Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan Öğretmenler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan Öğretmenler Günü mesajı

6 saat önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Canbolat mesajında, öğretmenlerin eğitim sisteminin temel yapı taşları ve geleceğin mimarları olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin her türlü zorluklara karşın özveriyle kutsal bir görevi yerine getirdiklerini vurgulayan Canbolat, yüksek ideallere sahip öğretmenlerin gelecek nesillerin yolunu aydınlatacağını ifade etti.

Ülkelerin gücünün bilim ve teknoloji alanında nitelikli bireyler yetiştirmekle ölçüldüğüne işaret eden Vali Canbolat, şunları kaydetti:

"Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefi ile Millet Mekteplerini açan ve Başöğretmen sıfatını alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı meşale ışığında tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz olmak üzere, hayatını kaybeden bütün eğitim camiası çalışanlarına, öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türk eğitim sistemine yıllarını vermiş emekli öğretmenlerimize sağlık, huzur ve esenlikler temenni ediyor, bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak
Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ı indireceğiz" deyince arkasındaki genç kızın yüzü şekil değiştirdi Bursa'da hırsızlık yapan zanlılar fotokapanla tespit edildi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 19:22:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan Öğretmenler Günü mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]