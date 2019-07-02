Son Dakika Haberleri: Bursa Valisi Yakup Canbolat, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti

17 dakika önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat, oğlu Bünyamin Canpolat'ın askerlik yemin töreni için ailesiyle birlikte geldiği Bayburt'da Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti, System.String[]
Bursa Valisi Yakup Canbolat, oğlu Bünyamin Canpolat'ın askerlik yemin töreni için ailesiyle birlikte geldiği Bayburt'da Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Vali Canbolat, Bayburt Valiliği'ne gelişinde Vali Pehlivan tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Vali Canbolat daha sonra Valilik Makamına geçerek Vali Pehlivan ile görüştü.

Vali Pehlivan, Vali Canbolat'a kendisini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Canbolat ise Vali Pehlivan'a misafirperverliği ve konukseverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarette Vali Yakup Canbolat ile Vali Ali Hamza Pehlivan'ın eşleri de yer aldı. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:32 Kaynak: İHA
Bayburt Valiliği, Hamza Pehlivan, Bayburt, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çekirdek keyfi faciayla bitti Bebek arabası hırsızı son işinde yakalandı Kaynana, uzman çavuş damadını bıçakladı Makam odasını meydana taşıdı! Görenler şaşkına döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 09:49:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Valisi Yakup Canbolat, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]