Son Dakika Haberleri: Bursa ve Ankara'da 22 Bin Litre 'Kaçak Akaryakıt' Ele Geçirildi

Bursa ve Ankara'da 22 Bin Litre 'Kaçak Akaryakıt' Ele Geçirildi

11 dakika önce

BURSA ve Ankara'da bir fabrikada kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyon kapsamında 22 bin litre motorin ele geçirdi.

Bursa ve Ankara'da 22 Bin Litre 'Kaçak Akaryakıt' Ele Geçirildi, System.String[]
BURSA ve Ankara'da bir fabrikada kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyon kapsamında 22 bin litre motorin ele geçirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi'nde bir fabrikada kaçak akaryakıt satışı yapıldığı yönünde aldığı istihbarat üzerine çalışma başlattı. Ekipler, soruşturma kapsamında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir fabrikanın, Bursa'daki bir  fabrikayla bağlantılı olduğunu belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda Bursa'daki fabrikada 20 bin litre, Ankara'daki fabrikada ise 2 bin litre kaçak motorin ele geçirildi.

Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, ele geçirilen kaçak akaryakıttan numune alınarak Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:32 Kaynak: DHA

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