Bursa ve Balıkesir'de Okullara Kar Tatili
19 dakika önce
Bursa ve Balıkesir'de, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.
Bursa
ve Balıkesir
'de, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyükorhan
, Harmancık
ve Keles
ilçelerinde tüm okullarda eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.
Balıkesir Valiliği de Dursunbey
ve Kepsut
ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:21 Kaynak: AA
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