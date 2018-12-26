Son Dakika Haberleri: Bursa ve Balıkesir'de Okullara Kar Tatili

Bursa ve Balıkesir'de Okullara Kar Tatili

19 dakika önce

Bursa ve Balıkesir'de, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Bursa ve Balıkesir'de Okullara Kar Tatili, System.String[]
Bursa ve Balıkesir'de, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyükorhan, Harmancık ve Keles ilçelerinde tüm okullarda eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Balıkesir Valiliği de Dursunbey ve Kepsut ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:21 Kaynak: AA

Balıkesir, Bursa, Güncel
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