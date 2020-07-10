Bursa ve Balıkesir'de trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
E.A (43) yönetimindeki 34 TZ 6107 plakalı kumaş yüklü kamyon, İnegöl- Domaniç yolunda devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve C.A. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de Erkan Çelebi idaresindeki 10 KK 168 plakalı traktör, Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında, Olcay Metin yönetimindeki 07 AFR 717 plakalı otomobille çarpıştı.
Traktörün ikiye ayrıldığı kazada, sürücüler ile otomobildeki Murtaza ve Cemile Metin yaralandı.
Yaralı 4 kişi Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.