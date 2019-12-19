Bursa ve Balıkesir'de "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinlikleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa ve Balıkesir'de 'Uluslararası Göçmenler Günü' etkinlikleri - Son Dakika

Bursa ve Balıkesir'de "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinlikleri

6 saat önce

Bursa ve Balıkesir'de "Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında etkinlikler yapıldı.

Bursa ve Balıkesir'de

Bursa ve Balıkesir'de "Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında etkinlikler yapıldı.

"Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" ana temasıyla düzenlenen Uluslararası Göçmenler Günü etkinlikleri, dünyanın farklı kültürlerini Bursa'da buluşturdu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 18 dilde "Hoş geldiniz" mesajıyla başlayan etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı kültürlerinden etnik müzik ve dans örnekleri sahnelendi, yöresel ürünler stantlarda sergilendi.

Vali Yakup Canbolat, AB ve Türkiye tarafından finanse edilen "Göç ve Uluslararası Koruma Konularında Kamu Farkındalığının Artırılmasına Dair Teknik Destek Projesi" kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, birçok ülkenin göçmenlere kapılarını kapattığını belirtti.

Türkiye'nin milyonlarca insana açtığı kucakla umudun ve ümidin ülkesi olduğunu dile getiren Canbolat, "Medeniyet destanımızda yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevme düsturu vardır. Hamdolsun ki Peygamberimiz zamanında yaşanan muhacir-ensar kaynaşmasının bir benzerinin bugün topraklarımızda hayat bulduğunu görmekteyiz. Bugün bütün dünyada göçmenler günü olarak kutlanıyor. Bugünü gururla kutlayacak tek ülke varsa o da şüphesiz Türkiye'dir." dedi.

Etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

Balıkesir

Balıkesir'de bir alışveriş merkezinin toplantı salonundaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan yapan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Türk milletinin olarak tarih boyunca müşkül durumdaki her insana, Allah'ın yarattığı her kula yardımcı olmaya çalıştığını belirterek, "Bu böyle devam edecek. İnsanlar dünyanın en kıymetli varlıkları, dolayısıyla onlara yardım etmek onlara zor zamanlarında el vermek dünyada kazanılabilecek en güzel teşekkürlerden bir tanesi. Ülkemizi şu veya bu gerekçe ile gelen bu insanlara ne kadar misafirperver olduğumuzu göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kısa film gösterimi, göçmenlere katkı sunan projeler ve yabancıların gözünde Türkiye ve başarı hikayeleri izlenilerek anlatıldı.

Programda daha sonra "Kırlangıç" ödülüne layık görülen PTT 1. Lig takımlarından Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un kalecisi Andrija Vukovic'e ödülü Vali Yazıcı tarafından takdim edildi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, daire müdürleri ve farklı ülkelerden çok sayıda göçmen katıldı.

Balıkesir, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:36 Kaynak: AA
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