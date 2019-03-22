Son Dakika Haberleri: Bursa ve Balıkesir’e 8 milyar TL destek

Bursa ve Balıkesir’e 8 milyar TL destek

1 saat önce

VakıfBank'ın Bursa Zirvesi'nde konuşan VakıfBank'ın Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, bölgeye 8 milyar TL destek sağlandığını ve ihracat gücüyle Türkiye ekonomisinin en önemli kentlerinden Bursa'nın yanındaki güç olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bursa ve Balıkesir’e 8 milyar TL destek, System.String[]
VakıfBank'ın Bursa Zirvesi'nde konuşan VakıfBank'ın Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, bölgeye 8 milyar TL destek sağlandığını ve ihracat gücüyle Türkiye ekonomisinin en önemli kentlerinden Bursa'nın yanındaki güç olmaya devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:18 

İhracat, Bursa, Ekonomi
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