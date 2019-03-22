Bursa ve Balıkesir’e 8 milyar TL destek
1 saat önce
VakıfBank'ın Bursa Zirvesi'nde konuşan VakıfBank'ın Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, bölgeye 8 milyar TL destek sağlandığını ve ihracat gücüyle Türkiye ekonomisinin en önemli kentlerinden Bursa'nın yanındaki güç olmaya devam edeceklerini belirtti.
VakıfBank'ın Bursa
Zirvesi'nde konuşan VakıfBank'ın Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, bölgeye 8 milyar TL destek sağlandığını ve ihracat gücüyle Türkiye
ekonomisinin en önemli kentlerinden Bursa'nın yanındaki güç olmaya devam edeceklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:18
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