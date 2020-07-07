Bursa ve Bilecik için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

Bursa ve Bilecik için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Bursa ve Bilecik'te yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Bursa ve Bilecik'te yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

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Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre iki ilde yarın 04.00-16.00 saatlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.

Yağışın metrekareye 21 ila 50 kilogram düşmesinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

Bilecik, Sabah, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa ve Bilecik için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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