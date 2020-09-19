19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bursa'daki tören, Mihraplı Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Adem Erdem'in konuşmasının ardından Şehitler Anıtı alanında, Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan sergi salonunun açılışı yapıldı.

Kahraman Türk Ordusunun Balkan Savaşları'ndan bugüne verdiği vatan mücadelesinin fotoğraflarla anlatıldığı sergi salonunun girişi, siper gibi hazırlandı.

Salonda, 1970 yılından itibaren şehit olan polis ve askerlerin fotoğrafları ekrana yansıtılıyor.

Sergi alanındaki vitrinlerde ise şehit aileleri tarafından bağışlanan özel eşyalar yer alıyor. Canlandırma maketler de ziyaretçileri savaş yıllarına götürüyor.

Eskişehir

Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük, yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün, vatanın bağımsızlığı ve bekası uğrunda muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyan fedakar ve kahraman gazilerin şeref ve kahramanlık günü olduğunu vurguladı.

Törene, Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aydın Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Sülü, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve gaziler katıldı.

Çanakkale

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Necdet Erdinç, yaptığı konuşmada, 19 Eylül Gaziler Günü'nün, bu toprakların vatan kılınması ve bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı gün olduğunu söyledi.

Törene, Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Balıkesir

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, törende yaptığı konuşmada, 19 Eylül Gaziler Günü'nün, Türk kahramanlığının taçlandığı gün olduğunu belirtti.

Emsalsiz zaferin anısına 19 Eylül 1921'de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e "gazilik" unvanı verildiğini hatırlatan Kıranoğlu, "Bugün, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gazilerle Türkiye Cumhuriyeti ve toprak bütünlüğü uğruna, vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden asker ve polislerin şeref günüdür." dedi.

Gazi Mehmet Evren'in "Biz kimiz" adlı şiiri okumasının ardından tören, protokol ve gazilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kütahya

Kütahya Zafer Meydanı'ndaki törende, Vali Ali Çelik, Garnizon ve Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Salih Özden ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Başoğul, Türk milletinin işgal ve esarete alışmayan asil bir millet olduğunu söyledi.

Gaziliğin Türk vatanseverliğinin, kahramanlığının yaşayan destanı olduğunu dile getiren Başoğul, "Türk tarihinde şehitlik ve gazilik onuru vardır. Her Türk bu onura kavuşmak için vatanı, milleti, bayrağı ve kutsal değerleri için savaşmıştır. Milli karakterimizde olan bu duyguların, Türk ulusu ve her birey için vazgeçilmez anlam ve önemi vardır." dedi.

Buradaki törenin ardından Vali Çelik ve diğer protokol üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya şubelerini ziyaret etti.

Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin ile Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hayati Durak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Dernek Başkanı Durak, Mehmetçiğin, vatanın sonsuza dek var olması için düşman kurşununa yüreğiyle meydan okuduğunu vurguladı.

Törenin ardından Vali Şentürk, Kıbrıs gazisi Fahri Karatay'ı evinde ziyaret etti.

Pazaryeri, Gölpazarı, Osmaneli ve Bozüyük ilçelerinde de törenler düzenlendi.