Bursa ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Bursa ve çevre illerde kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

Bursa ve ilçelerinde bayram namazının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesti. Kesim sırasında kesici aletlerle ya da hayvan tepmesi sonucu yaralananlar bölgedeki hastanelere başvurdu.

Vatandaşların büyük çoğunluğu ayakta tedavi edilirken Bursa genelinde 200'den fazla kişiye hastanelerde tedavi uygulandığı bildirildi.

Eskişehir'de de kurban kesimi sırasında yaralananlar, yakınlarının yardımı ya da 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere götürüldü. Tedavisi yapılan 72 kişinin, kesici aletlerle ya da kurbanlıkların darbeleri sonucu yaralandığı bildirildi.

Balıkesir ve ilçelerinde de vatandaşlar, kurban kesimi sırasında yaralandı.

Çanakkale'de 60, Bilecik'te 17, Yalova'da 30, Kütahya'da ise 47 kişi kurban kesimi esnasındaki yaralanmalar nedeniyle hastanelere müracaat etti.